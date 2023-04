Quantifier le monde Centre Pompidou, 5 avril 2023, Paris.

Le mercredi 05 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Fictions-Science », la Bpi organise une rencontre sur la quantification du monde.

Plongez dans le vif de la science et de l’art qui se font aujourd’hui ! Les rencontres « Fictions-Science » interrogent les effets insoupçonnés des innovations sur la société de demain. La mise en nombre du monde participe d’un enthousiasme technologique qui envisage le numérique comme l’instrument privilégié de la bonne gouvernance, du changement social, de la démocratisation et de l’empowerment de l‘individu.

Que peut nous apprendre la raison numérique ? Nos vies et notre société se laissent-elles vraiment quantifier? Comment est-on passé d’une méfiance envers les statistiques à un usage généralisé de la collecte des données et au règne de la corrélation ?

Une géographe, un philosophe, un artiste et des chercheurs de l’Ircam partageront réflexions et expériences avec le public. Rendez-vous le 5 avril à 19h, dans la Petite salle du Centre Pompidou.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/quantifier-le-monde/ contact.communication@bpi.fr

