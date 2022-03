QUANTACT AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

Voyage en poésie des cordes, des anches et des fûts avec le quartet quantique “Quantact” du contrebassiste Cédric Gysler(carte blanche à l’AMR en novembre 2018) Compositions et improvisations créent un climat favorable à l’intrication de l’espace et des temps. Cédric Gysler, contrebasse Manu Gesseney, saxophone alto Gabriele Pezzoli, piano Francesco Miccolis, batterie

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

