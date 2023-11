Monokini chante Noël Quanta Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Monokini chante Noël Quanta Villeneuve-d’Ascq, 15 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Monokini chante Noël Vendredi 15 décembre, 19h30 Quanta 10 euros Concert et petite restauration à savourer debout ou sur tabouret haut. Quanta 7 chemin du grand marais Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/quanta/evenements/monokini-chante-noel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00 concert villeneuve d’ascq Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Quanta Adresse 7 chemin du grand marais Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Quanta Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.638344;3.168831

Quanta Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/