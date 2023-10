Concert Swin’Gum Quanta Villeneuve-d’Ascq, 17 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Concert Swin’Gum Vendredi 17 novembre, 19h30 Quanta 10 euros

Le Trio Swin’Gum revisite les standards de la chanson française et des variétés internationales à la sauce swing manouche. On chante la Marine dans le Port d’Amsterdam en passant par Belleville et ses Triplettes et on vient se ressourcer Rua Madureira bercés par des Sweet Dreams. Un vrai voyage en musique avec deux guitares et trois voix.

Quanta 7 chemin du grand marais Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

