Concert de RODRIGUE Quanta Villeneuve-d’Ascq, 13 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Concert de RODRIGUE Vendredi 13 octobre, 19h30 Quanta 10

Un chemin à fleur de peaux musicales entre Révolte et Amour ou comment concilier ses ondes négatives et ses ondes positives, on parle souvent de résilience, oui car il faut dépasser ses cicatrices mais n’a-t-on plus le droit de décemment s’offusquer ?

Avec plus de 300 concerts au compteur, quatre albums studio, un album live, 9 clips, le projet a aujourd’hui atteint, une maturité et une force sans précédent. Rodrigue tord les vers et efface les codes pour offrir en live un set qui n’a de cesse d’interpeller et de venir secouer les âmes pour les éprouver.

Petite restauration possible sur place.

Quanta 7 chemin du grand marais Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.quanta.asso.fr/event/rodrigue/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

concert villeneuve d’ascq