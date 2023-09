Théâtre La Filoche Quanta Villeneuve-d’Ascq, 7 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Théâtre La Filoche 7 octobre 2023 – 18 mai 2024, les samedis Quanta tarif unique: 6€

Un samedi par mois, à 15h et à 17h à la Ferme Quanta de Villeneuve d’Ascq, retrouvez les spectacles de marionnettes à fils du Théâtre La Filoche, destinés au jeune public (à partir de 2 ans).

Retrouvez notre programmation sur www.theatrelafiloche.com, onglet « Quanta »

Quanta 7 chemin du Grand Marais – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/musique-expression-animation/evenements/billetterie-quanta-2023-2024 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0672945186 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatrelafiloche.com »}] [{« link »: « http://www.theatrelafiloche.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T15:45:00+02:00

2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:45:00+02:00

marionnettes famille