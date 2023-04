L’appel de la bêche – plantation Quanta Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

L’appel de la bêche – plantation Quanta, 26 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. L’appel de la bêche – plantation Dimanche 26 mars, 10h00 Quanta Le Métropole Trail Nature de Villeneuve d’Ascq MTNV organise dimanche 26 mars 2023 à 10h une opération de plantation aux abords du lac du Héron. Rendez-vous est donné sur le parking de Quanta. Quanta 7 chemin du Grand Marais – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T10:00:00+02:00 – 2023-03-26T12:00:00+02:00

