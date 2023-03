Opération J’aime mon Héron Quanta Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Opération J’aime mon Héron Quanta, 18 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Opération J’aime mon Héron 18 et 19 mars Quanta Participation libre Les samedi 18 (14h30) et dimanche 19 mars (9h30) 2023, rendez-vous sur le parking du lac du Héron à proximité de Quanta pour une opération de ramassage de déchets autour du lac du Héron.

Cette action organisée par la région Hauts-de-France est portée par l’AAPPMA de Villeneuve d’Ascq et la TEAM A.C.F 59 en partenariata avec l’APCVA.

En 2022, l’opération Hauts-de-France propres a réuni 58 000 participants dans près de 1 400 points de ramassage. Au total, ce sont plus de 7000 m3 de déchets qui ont été ramassés.

Plus d’infos : https://www.hautsdefrance-propres.fr/ Quanta 7 chemin du Grand Marais – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « taz.59650@live.fr »}] [{« link »: « https://www.hautsdefrance-propres.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:30:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

2023-03-19T09:30:00+01:00 – 2023-03-19T12:00:00+01:00

