QUAND VIENDRA LA VAGUE ! Courcité

2022-01-25 20:30:00 – 2022-01-25 22:00:00

Courcité Mayenne Courcité

Matéo et Letizia ont vécu dans l’île, l’ont quittée et y reviennent. Ils s’y réfugient car la vague arrive. En attendant la vague, Matéo et Letizia se demandent : Qui survivra à la mystérieuse crue ? Qui « mérite » d’être sauvé ? Assis sur un rocher, ils assistent à la montée des eaux et procèdent à la sélection des espèces.

L’un et l’autre se déguisent, pour incarner les personnes et animaux susceptibles de tenter de se réfugier sur leur rocher. Le couple prend alors conscience qu’ils ne sont pas d’accord sur leur acception des termes pardon et amour.

Alors que l’eau monte, le débat fait rage entre eux. A l’heure du règlement de comptes et de l’effondrement de leur monde, ces maîtres du jeu sauront-ils pardonner aux fantômes du passé et se libérer de leur insularité ? En toile de fond, la montée des eaux et tous les enjeux qu’elle suscite : comment se préparer ? Qui accueillir sur l’île ? Selon quels critères ?

Spectacle dans le cadre de la programmation culturelle du Mont des Avaloirs

culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

