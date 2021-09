Laon ancien café Tropico,Gare de Soissons Aisne, Laon QUAND UNE GARE SE CONSTRUIT, IL NAIT UN QUARTIER ancien café Tropico,Gare de Soissons Laon Catégories d’évènement: Aisne

Une église, un hôpital, des voies, des places, de l’habitat, tout se met en place après la construction de la gare en 1862. Et cela continue… Exposition ( jusque 17h) ancien café Tropico,Gare de Soissons gare de Soissons 02200 Laon Plateau / Ville Haute Aisne

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

