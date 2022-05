Quand un Illustre rencontre d’autres Illustres

Quand un Illustre rencontre d’autres Illustres, 8 juin 2022, . Quand un Illustre rencontre d’autres Illustres

2022-06-08 20:45:00 – 2022-06-08 22:00:00 EUR Mercredi 8 juin de 20h45 à 22h Lancement de l’exposition digitale. Louis Pasteur a passé sa jeunesse et son adolescence dans le Jura, il revenait très souvent à Arbois, tous les étés ou presque, il est devenu un homme-monde, un homme Illustre. De son vivant, il a croisé de nombreux personnages devenus eux aussi des Illustres. Ainsi c’est : Jules Marcou, ami d’enfance de Pasteur qui demande à Gustave Courbet de peindre La Roche Pourrie (1867).

Gustave Flaubert qui transforme le père de Félix-Archimède Pouchet, opposant de Pasteur sur la génération spontanée en Pécuchet

Jules Verne qui assiste en 1885, aux côtés de Pasteur, à l’enterrement de Louis Thuillier, assistant de Pasteur. De la convivialité des Illustres L’exposition souhaite sortir les Illustres des sentiers battus en repeuplant leur vie domestique et culturelle à travers des rencontres et des objets : une lettre, une affiche, une photo, un article de journal, un buvard, un bibelot, un menu qui les relient à Pasteur. Des objets étant ou devenant sujets de rencontres. Organisateur : Maisons de Louis Pasteur Dole / Arbois maisonarbois@terredelouispasteur.fr +33 3 84 66 11 72 https://www.terredelouispasteur.fr/2022/05/03/8-juin-lancement-exposition-digitale-espace-pasteur-arbois/ Mercredi 8 juin de 20h45 à 22h Lancement de l’exposition digitale. Louis Pasteur a passé sa jeunesse et son adolescence dans le Jura, il revenait très souvent à Arbois, tous les étés ou presque, il est devenu un homme-monde, un homme Illustre. De son vivant, il a croisé de nombreux personnages devenus eux aussi des Illustres. Ainsi c’est : Jules Marcou, ami d’enfance de Pasteur qui demande à Gustave Courbet de peindre La Roche Pourrie (1867).

Gustave Flaubert qui transforme le père de Félix-Archimède Pouchet, opposant de Pasteur sur la génération spontanée en Pécuchet

Jules Verne qui assiste en 1885, aux côtés de Pasteur, à l’enterrement de Louis Thuillier, assistant de Pasteur. De la convivialité des Illustres L’exposition souhaite sortir les Illustres des sentiers battus en repeuplant leur vie domestique et culturelle à travers des rencontres et des objets : une lettre, une affiche, une photo, un article de journal, un buvard, un bibelot, un menu qui les relient à Pasteur. Des objets étant ou devenant sujets de rencontres. Organisateur : Maisons de Louis Pasteur Dole / Arbois dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville