Saint-Léger-de-Fougeret Nièvre Saint-Léger-de-Fougeret Quand un gendarme rit : lectures et chants Fabio mise en scène Barbara Boichot. Procès verbaux 1910 / 1930, petites histoires de gens d’arme et petites gens. À Saint-Léger-de-Fougeret à partir de 17h. Spectacle suivi d’un repas (12€) sur réservation. Entrée spectacle 10€. +33 3 86 85 13 64 Quand un gendarme rit : lectures et chants Fabio mise en scène Barbara Boichot. Procès verbaux 1910 / 1930, petites histoires de gens d’arme et petites gens. À Saint-Léger-de-Fougeret à partir de 17h. Spectacle suivi d’un repas (12€) sur réservation. Entrée spectacle 10€. Saint-Léger-de-Fougeret

