Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas Musée Toulouse-Lautrec, 17 mai 2022, Albi. Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas

du mardi 17 mai au samedi 3 septembre à Musée Toulouse-Lautrec

Cette exposition est un hommage à l’artiste albigeois et se déroulera du 17 mai au 4 septembre. Elle met en avant le regard qu’a porter le jeune Henri de Toulouse-Lautrec sur les oeuvres d’Edgar Degas (1831-1917) Au delà d’une proximité de thèmes, ces deux hommes ont partagé un cercle amical et artistique. Ils ont aussi exploré de nouvelles solutions plastiques et esthétiques. L’exposition proposera une approche nouvelle de l’oeuvre de Toulouse-Lautrec interrogeant sur ses sources d’inspiration. Des prêts importants provenant d’institutions nationales comme le musée d’Orsay ou encore européennes, viendront illustrer le parcours de l’exposition et dialoguer avec le fond du musée Toulouse-Lautrec. **Infos Pratiques** Horaires d’ouverture : Du 17/05 au 04/09/2022, tous les jours. L’exposition temporaire “Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas” s’inscrit dans une année de célébration du centenaire de la donation Toulouse-Lautrec au musée d’Albi, en 1922. Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T17:30:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T17:30:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T17:30:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T17:30:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T17:30:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T17:30:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T17:30:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T17:30:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T17:30:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T17:30:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T17:30:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T17:30:00;2022-05-30T10:00:00 2022-05-30T17:30:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T17:30:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T17:30:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T17:30:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00;2022-06-06T10:00:00 2022-06-06T17:30:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T17:30:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T17:30:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T17:30:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T17:30:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T17:30:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T17:30:00;2022-06-13T10:00:00 2022-06-13T17:30:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T17:30:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T17:30:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T17:30:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T17:30:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T17:30:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T17:30:00;2022-06-20T10:00:00 2022-06-20T17:30:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T17:30:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T17:30:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T17:30:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T17:30:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T17:30:00;2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T17:30:00;2022-06-27T10:00:00 2022-06-27T17:30:00;2022-06-28T10:00:00 2022-06-28T17:30:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T17:30:00;2022-06-30T10:00:00 2022-06-30T17:30:00;2022-07-01T10:00:00 2022-07-01T17:30:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T17:30:00;2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T17:30:00;2022-07-04T10:00:00 2022-07-04T17:30:00;2022-07-05T10:00:00 2022-07-05T17:30:00;2022-07-06T10:00:00 2022-07-06T17:30:00;2022-07-07T10:00:00 2022-07-07T17:30:00;2022-07-08T10:00:00 2022-07-08T17:30:00;2022-07-09T10:00:00 2022-07-09T17:30:00;2022-07-10T10:00:00 2022-07-10T17:30:00;2022-07-11T10:00:00 2022-07-11T17:30:00;2022-07-12T10:00:00 2022-07-12T17:30:00;2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T17:30:00;2022-07-14T10:00:00 2022-07-14T17:30:00;2022-07-15T10:00:00 2022-07-15T17:30:00;2022-07-16T10:00:00 2022-07-16T17:30:00;2022-07-17T10:00:00 2022-07-17T17:30:00;2022-07-18T10:00:00 2022-07-18T17:30:00;2022-07-19T10:00:00 2022-07-19T17:30:00;2022-07-20T10:00:00 2022-07-20T17:30:00;2022-07-21T10:00:00 2022-07-21T17:30:00;2022-07-22T10:00:00 2022-07-22T17:30:00;2022-07-23T10:00:00 2022-07-23T17:30:00;2022-07-24T10:00:00 2022-07-24T17:30:00;2022-07-25T10:00:00 2022-07-25T17:30:00;2022-07-26T10:00:00 2022-07-26T17:30:00;2022-07-27T10:00:00 2022-07-27T17:30:00;2022-07-28T10:00:00 2022-07-28T17:30:00;2022-07-29T10:00:00 2022-07-29T17:30:00;2022-07-30T10:00:00 2022-07-30T17:30:00;2022-07-31T10:00:00 2022-07-31T17:30:00;2022-08-01T10:00:00 2022-08-01T17:30:00;2022-08-02T10:00:00 2022-08-02T17:30:00;2022-08-03T10:00:00 2022-08-03T17:30:00;2022-08-04T10:00:00 2022-08-04T17:30:00;2022-08-05T10:00:00 2022-08-05T17:30:00;2022-08-06T10:00:00 2022-08-06T17:30:00;2022-08-07T10:00:00 2022-08-07T17:30:00;2022-08-08T10:00:00 2022-08-08T17:30:00;2022-08-09T10:00:00 2022-08-09T17:30:00;2022-08-10T10:00:00 2022-08-10T17:30:00;2022-08-11T10:00:00 2022-08-11T17:30:00;2022-08-12T10:00:00 2022-08-12T17:30:00;2022-08-13T10:00:00 2022-08-13T17:30:00;2022-08-14T10:00:00 2022-08-14T17:30:00;2022-08-15T10:00:00 2022-08-15T17:30:00;2022-08-16T10:00:00 2022-08-16T17:30:00;2022-08-17T10:00:00 2022-08-17T17:30:00;2022-08-18T10:00:00 2022-08-18T17:30:00;2022-08-19T10:00:00 2022-08-19T17:30:00;2022-08-20T10:00:00 2022-08-20T17:30:00;2022-08-21T10:00:00 2022-08-21T17:30:00;2022-08-22T10:00:00 2022-08-22T17:30:00;2022-08-23T10:00:00 2022-08-23T17:30:00;2022-08-24T10:00:00 2022-08-24T17:30:00;2022-08-25T10:00:00 2022-08-25T17:30:00;2022-08-26T10:00:00 2022-08-26T17:30:00;2022-08-27T10:00:00 2022-08-27T17:30:00;2022-08-28T10:00:00 2022-08-28T17:30:00;2022-08-29T10:00:00 2022-08-29T17:30:00;2022-08-30T10:00:00 2022-08-30T17:30:00;2022-08-31T10:00:00 2022-08-31T17:30:00;2022-09-01T10:00:00 2022-09-01T17:30:00;2022-09-02T10:00:00 2022-09-02T17:30:00;2022-09-03T10:00:00 2022-09-03T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Musée Toulouse-Lautrec Adresse Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Ville Albi lieuville Musée Toulouse-Lautrec Albi Departement Tarn

Musée Toulouse-Lautrec Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas Musée Toulouse-Lautrec 2022-05-17 was last modified: by Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas Musée Toulouse-Lautrec Musée Toulouse-Lautrec 17 mai 2022 Albi Musée Toulouse-Lautrec Albi

Albi Tarn