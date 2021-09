Paris Espace Voltaire île de France, Paris Quand, soudainement – Exposition collective Espace Voltaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Quand, soudainement – Exposition collective Espace Voltaire, 1 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 au 6 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

et samedi de 10h à 23h59

gratuit

Quand, soudainement – Les récits peuvent-ils transformer le réel ? Du 1er au 6 octobre 2021 à l’Espace Voltaire. Exposition, workshops, performances, rencontres, organisé par le réseau Université de la Pluralité (Plurality University – U+). Evénement collectif

Du 1er au 6 octobre 2021 à l’Espace Voltaire (81 Bd Voltaire, 75011)

Exposition, workshops, performances, rencontres. Vernissage le vendredi 1er octobre – 18h à l’Espace Voltaire. “Que se passe-t-il quand, soudainement, vingt-cinq artistes ou collectifs d’artistes réunis en un même lieu interrogent la question du récit et les changements qu’il peut apporter ? Quelles réouvertures des possibles peuvent émerger de leur rencontre, de leur dialogue entre elles, eux, le public ? Comment nos interactions avec ces situations imaginaires peuvent-elles se rapporter à des enjeux réels, comment peuvent-elles ouvrir des pistes de transformation ? En changeant de regard, d’angle, de perspective nous créons des potentialités alternatives. Dans ce lieu, par la rencontre avec ces œuvres, par les relations que nous créons, nous composons un décalage commun, dans un même désir d’élargir les voies des trajectoires futures.” Avec Stefania Becheanu. Rocio Berenguer. Karine Bonneval. Nebulx404. NOUS (Telmo Escapil-Inchauspé & Guilhem Solère). Makan Fonfana & Hugo Pilate. Cerrato Halls. Roberte La Rousse. Max Mollon. Noémie Nicolas. Juliette Pénélope Pépin. Lucie Picandet. Aniara Rodado. Mathilde François, Armelle Gauthier, Thomas Coispel. Jacqueline de Gorter. Lola Sauvageot. Marina Smorodinova. Ketty Steward. Myriam Suchet. Laurent Tixador. Lukas Truniger. Vraiment Vraiment. Anatole Abitbol, Ikram Benchrif, Alexandre Ferreira, Paul Girard, Ferdinand Pezin (Collectif). Organisé par le Réseau Université de la Pluralité – U+ ; Christine Jean, Daniel Kaplan, Leo Kaplan, Emilie Audibert, Rose Rondelez, Margaux Latour et Chloé Luchs Expositions -> Art Contemporain Espace Voltaire 81 Boulevard Voltaire Paris 75011

Contact :Plurality University Network emilie.audibert@plurality-university.org https://www.plurality-university.org/fr

