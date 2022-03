Quand sculptures et peintures se répondent … Exposition de Rachel Launay et Claude Rivière Jardins du château des Arcis, 3 juin 2022, Meslay-du-Maine.

**Rachel Launay** est sculptrice (terre et bronze) et à travers ses oeuvres exprime de façon souvent bouleversante les sentiments qui nous animent. _« J’aspire à ce que mes sculptures parlent à un grand nombre sans frontière, j’aime l’aspect universel d’une création. »_ _”Ce que j’apprécie le plus dans le temps de réalisation d’une sculpture, quand la terre est encore gorgée d’eau, c’est l’impermanence d’un mouvement, d’une courbe ou d’un sentiment rendu, ce qui me ramène à l’impermanence des états émotionnels qui peuvent illustrer nos vies et cela jusqu’à ce que je décide de ne plus y toucher, jusqu’à ce que j’y vois une vérité”_ **Claude Rivière** est graphiste de profession et peintre par passion. Son penchant pour une poésie géométrique des formes se répercute magiquement dans sa peinture, une peinture pleine de couleurs, de graphisme lumineux et de sens voluptueux… _”Mon travail est assez moléculaire. Il concerne l’espace, l’humain. J’essaie de faire transparaître des émotions. Je ne suis pas spirituel mais d’une certaine façon je travaille sur la lumière et le noir. Il y a un côté psyché qui suggère beaucoup de choses. Mais je me considère uniquement comme un « passeur » à la manière des vitraux qui laissent filtrer la lumière. Certains dénomment ma peinture comme de la figuration libre, d’autres comme aborigène”._ **Rachel Launay et Claude Rivière** travaillent souvent en résonnance et leurs oeuvres se répondent … Ils seront présents pendant toute la durée des “Rendez-vous aux Jardins ” Rachel Launay [sculptrice (terre et bronze)](http://www.rachel-sculptures.com/galerie/) [Claude Rivière peintre](https://www.facebook.com/Claude-Rivi%C3%A8re-2120965211359082/)

L’entrée dans les jardins (5 € par adulte) donne accès à l’exposition, et permet de visiter les jardins en visite libre ou guidée. Les artistes seront présents toute la durée de l’exposition

Rachel Launay traduit dans ses sculptures l’impermanence d’un mouvement, d’un sentiment rendu. Claude Rivière, peintre, se considère comme un passeur tel un vitrail qui laisse filtrer la lumière

