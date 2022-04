Quand Saint Georges rencontre Sainte Denise, une grande fête est requise Le Vernet Le Vernet Catégories d’évènement: 03200

Le Vernet

Quand Saint Georges rencontre Sainte Denise, une grande fête est requise Le Vernet, 14 mai 2022, Le Vernet. Quand Saint Georges rencontre Sainte Denise, une grande fête est requise Rue des grand champs Complexe Gabriel Peronnet Le Vernet

2022-05-14 – 2022-05-15 Rue des grand champs Complexe Gabriel Peronnet

Le Vernet 03200 Le Vernet Après 2 ans d’annulation, le comité des Fêtes a décidé d’organiser une fête patronale conviviale et festive. Samedi soir, soirée dansante, karaoké avec repas. Dimanche, animations toutes la journée, fête de la brioche, guignol, théâtre, chorale… comitedesfetes.levernet@gmail.com +33 6 98 22 00 32 https://comitedesfetesvernet.wixsite.com/website Rue des grand champs Complexe Gabriel Peronnet Le Vernet

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: 03200, Le Vernet Autres Lieu Le Vernet Adresse Rue des grand champs Complexe Gabriel Peronnet Ville Le Vernet lieuville Rue des grand champs Complexe Gabriel Peronnet Le Vernet Departement 03200

Le Vernet Le Vernet 03200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vernet/

Quand Saint Georges rencontre Sainte Denise, une grande fête est requise Le Vernet 2022-05-14 was last modified: by Quand Saint Georges rencontre Sainte Denise, une grande fête est requise Le Vernet Le Vernet 14 mai 2022 03200 Le Vernet

Le Vernet 03200