Quand plaisir et désir riment avec vieillir Salle du Palce Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Quand plaisir et désir riment avec vieillir Salle du Palce, 4 avril 2022, Saint-Dizier. Quand plaisir et désir riment avec vieillir

Salle du Palce, le lundi 4 avril à 14:00

le Docteur Eric Kariger, gériatre, aborde avec justesse, pudeur mais aussi avec humour tous les désirs et plaisirs à maintenir au cours du vieillissement. Avec la collaboration de l’Association de Santé d’éducation et de prévention sur les territoires de Champagne Ardenne, en partenariat avec MSA-Sud et Label Vie

nombre de place limité – sur inscription – gratuit

comment vivre au mieux les changements tout en conservant bien être et équilibre. Salle du Palce rue des Bragards Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T14:00:00 2022-04-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Salle du Palce Adresse rue des Bragards Ville Saint-Dizier lieuville Salle du Palce Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Salle du Palce Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Quand plaisir et désir riment avec vieillir Salle du Palce 2022-04-04 was last modified: by Quand plaisir et désir riment avec vieillir Salle du Palce Salle du Palce 4 avril 2022 Saint-Dizier Salle du Palce Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne