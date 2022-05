QUAND PIAF ET BARBARA S’EMMELENT Lamalou-les-Bains, 3 juin 2022, Lamalou-les-Bains.

QUAND PIAF ET BARBARA S’EMMELENT Lamalou-les-Bains

2022-06-03 – 2022-06-03

Lamalou-les-Bains Hérault Lamalou-les-Bains

Vendredi 3 juin 2022 à 20h30 retrouvez ALINE ALGUDO, (chant), et MARC HEVEA, (piano, guitare et chant) pour un concert au théâtre municipal de Lamalou le Bains Quand PIAF et BARBARA s’emmêlent, Renseignements et réservation au 04-67-95-63-07

+33 4 67 95 63 07

Lamalou-les-Bains

