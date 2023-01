QUAND PIAF ET BARBARA S’EMMELENT Bédarieux Bédarieux Catégories d’Évènement: Bédarieux

Hérault

QUAND PIAF ET BARBARA S’EMMELENT Bédarieux, 17 février 2023, Bédarieux . QUAND PIAF ET BARBARA S’EMMELENT Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

2023-02-17 20:00:00 – 2023-02-17 Bédarieux

Hérault 0 0 EUR Vendredi 17 février 2023 à 20h retrouvez ALINE ALGUDO, (chant), et MARC HEVEA, (piano, guitare et chant) pour un concert à la Tuilerie à Bédarieux Quand PIAF et BARBARA s’emmêlent, Concert au profit de la restauration de la Chapelle de Notre Dame de Nize à Lunas Tarif unique 12€ – gratuit pour les moins de 12 ans Renseignements et réservation au 06-72-99-89-90 www.notredamedenize.fr Vendredi 17 février 2023 à 20h retrouvez ALINE ALGUDO, (chant), et MARC HEVEA, (piano, guitare et chant) pour un concert à la Tuilerie à Bédarieux

Quand PIAF et BARBARA s’emmêlent, +33 6 72 99 89 90 Bédarieux

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Bédarieux, Hérault Autres Lieu Bédarieux Adresse Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault Ville Bédarieux lieuville Bédarieux Departement Hérault

Bédarieux Bédarieux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bedarieux/

QUAND PIAF ET BARBARA S’EMMELENT Bédarieux 2023-02-17 was last modified: by QUAND PIAF ET BARBARA S’EMMELENT Bédarieux Bédarieux 17 février 2023 Avenue des Justes Parmi les Nations Bédarieux Hérault Bédarieux Hérault

Bédarieux Hérault