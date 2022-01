Quand Pagnol raconte Pagnol Marseille, 1 mars 2022, Marseille.

Quand Pagnol raconte Pagnol Château de la Buzine 56 Traverse De la Buzine Marseille

2022-03-01 – 2022-09-19 Château de la Buzine 56 Traverse De la Buzine

Marseille Bouches-du-Rhône

L’écrivain cinéaste au milieu de son décor et de ses objets familiers.



Connu sous le nom du « Château de ma mère » immortalisé par les Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol, le Château de la Buzine commencera l’année 2022 en réservant son grand salon à une exposition des objets, documents et souvenirs que l’écrivain-cinéaste conserva chez lui jusqu’à sa disparition.



Nul doute que les innombrables admirateurs de ses œuvres ne voudront pas rater cette visite. Car ce sera la première fois que le public pourra découvrir l’écrivain-cinéaste pratiquement dans ses meubles et dans son décor familier. Toutes ces pièces sont ensuite destinées à un musée qui sera consacré à la vie et à l’œuvre de ce géant de Provence et qui devrait s’installer sur la commune d’Allauch.



« Quand je revois la longue liste de personnages que j’ai joués dans ma vie, je me demande qui je suis » – Marcel Pagnol



Organiser une exposition sur l’œuvre et la vie de Marcel Pagnol est toujours un défi tant son art est protéiforme et son destin riche et surprenant, tant sa création est inspirée de ses expériences personnelles.



Pour la première exposition sur Marcel Pagnol au Château de la Buzine, le fameux « Château de ma mère » dont il voulait faire sa Cité du Cinéma, nous avons choisi de nous concentrer sur l’aspect cinématographique de sa création. Il était en effet impossible de concentrer en ce seul lieu le cinéma, la littérature, le théâtre, mais aussi ses recherches personnelles.

De « Marius » aux « Lettres de mon Moulin », de la naissance du cinéma parlant à la guerre de la couleur, nous découvrirons ici les combats que Marcel Pagnol a menés pour la défense et le rayonnement de la culture française, ainsi que sa vision du cinéma parlant.



Riche des collections mises à disposition par le Fonds de Dotation Marcel Pagnol, cette exposition, dont le commissariat a été conjointement réalisé par Nicolas Pagnol, Valérie Fédèle et Nicolas Dromard, nous plonge dans trente années d’histoire du cinéma en compagnie d’un homme dont le maître mot était « Liberté ».



Vernissage lundi 28 février (anniversaire de Marcel Pagnol).

http://labuzine.com/fr

