Quand on veut, on peut ! Allauch, 12 mars 2022

Espace Robert Ollive 893 Avenue Salvador Allende Allauch

2022-03-12 20:30:00

Allauch Bouches-du-Rhône Allauch

Et l’avantage quand tu es comédienne, c’est qu’à la fin de ta journée de boulot tu te fais applaudir et pas casser les dents, enfin normalement…

Biberonnée au slogan « quand on veut, on peut ! » que sa mère lui serine depuis l’apparition de sa première quenotte, l’ex-maîtresse de ZEP se plonge tête première dans l’aventure du one-woman-show et revisite les classiques du genre pour créer ce premier seul-en-scène bien à elle…

De son passage dans les quartiers Nord de Marseille à ses anecdotes de tournage, elle incarne des personnages loufoques et déjantés qu’elle a pu croiser çà et là et partage avec le public sa folle envie de rire de tout sans jamais se moquer de rien !

Après 12 ans de bons et loyaux services à l’Education Nationale, Marion MANCA descend de l’estrade pour monter sur les planches.

Faire classe ou faire un one c’est un peu la même chose, non ? Dans les deux cas tu parles toute seule devant un public !

tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20

Espace Robert Ollive 893 Avenue Salvador Allende Allauch

