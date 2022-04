Quand on prendra la rue, pensez à bien séparer læ femmx de læ casseur’se Le 6b, 12 mai 2022, SAINT-DENIS.

Du jeudi 12 mai 2022 au jeudi 02 juin 2022 :

. gratuit Exposition gratuite Initiation et ateliers gratuits sur réservation

Quels outils avons-nous face aux violences d’Etat, policières, aux discriminations et oppressions systémiques ?

La violence est et a toujours été un des outils possible de résistance, voire de survie, pour les groupes de personnes marginalisées.* Ce postulat demande que nous redéfinissions ce qu’est la violence, qui en a le monopole, la légitimité d’utilisation. Lorsque les personnes racisées, les femmxs et les queers dénoncent les oppressions subies, ielles/nous sommes perçu’es comme hystériques, agressi’f’ves, violent’es. Imaginez quand ielles/nous faisons émeute.

Exp(l)osi(t)ion collective pensée comme un corpus de résistance en mouvement, , ̀ ́ æ æ ’ rassemble films, textes, podcasts dans un espace de pratique d’arts martiaux et cherche à entamer une réflexion collective et active, artistique, intellectuelle et pratique, sur la porosité entre imaginaires de violences et violences physiques et matérielles. L’éclatement de la représentation binaire entre corps exerçants versus corps subissants la violence au sein de la culture visuelle a le pouvoir d’influencer nos pratiques, nos vies et d’ouvrir des possibilités d’actions jusque là inaccessibles parce ce que non-nommées, non-visibles: se défendre, s’entraider, résister, riposter. C’est en envisageant ces actions dans nos imaginaires qu’elles s’ancreront dans le réel et dans nos vies.

EXPOSITION

Vernissage le jeudi 12 mai de 18h à 22h.

Entrée libre pour tou·te·s.

Avec : Lizzie Borden, Sandra Calderan, Marie Fauqueux, Laura Herrero Garvín, Aminata Labor, Jennifer Reeder, Salla Tykkä et Leilah Weinraub. Et avec la participation d’Alice, Jess’, Kiki, Laure, Mona et Naj. Commissaire d’exposition : Noémie Pirus-Hassid

ATELIERS- Jeudi 12 mai – 18h > 22h

Vernissage de l’exposition + performance de Sandra Calderan

Samedi 14 mai – 12h > 14h :

Initiation à la boxe anglaise en mixité choisie sans hommes cis. À partir de 12 ans, pas d’expérience pré-requise

Samedi 21 mai – 12h > 14h :

Atelier d’écriture sur la thématique de la force avec Alice C. et Naj en mixité choisie sans hommes cis

Dimanche 22 mai – 12h > 14h :

Initiation à la boxe anglaise en mixité choisie sans hommes cis. À partir de 12 ans, pas d’expérience pré-requise

Samedi 28 mai – 12h > 14h :

Initiation à la boxe anglaise en mixité choisie sans hommes cis. À partir de 12 ans, pas d’expérience pré-requise

Dimanche 29 mai – 12h > 14h :

Initiation à la boxe anglaise en mixité pour les enfants. À partir de 6 ans, pas d’expérience pré-requise

Jeudi 2 juin – 18h > 22h :

Finissage de l’exposition.

Le 6b 6-10, QUAI DE SEINE 93200 SAINT-DENIS

