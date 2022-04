Quand on partait sur les chemins … à bicyclette ! (9-12 ans) Le Moulin Nature Lutterbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lutterbach

Quand on partait sur les chemins … à bicyclette ! (9-12 ans) Le Moulin Nature, 19 avril 2022, Lutterbach. Quand on partait sur les chemins … à bicyclette ! (9-12 ans)

du mardi 19 avril au samedi 23 avril à Le Moulin Nature

Départ de Mulhouse, direction Territoire de Belfort via l’Eurovélo-route N°6, magnifique voie verte le long du canal du Rhône au Rhin, camp itinérant. La découverte du monde commence sur le pas de la porte : le vélo nous permettra d’aller à sa rencontre. A chaque étape nous prendrons le temps de découvrir, d’observer la nature, d’échanger avec les habitants et de vivre une semaine au rythme et lent et joyeux du voyage et de ses surprises.

430 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Moulin Nature 7 rue de la savonnerie 68460 Lutterbach Lutterbach Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T16:59:00

