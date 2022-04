“Quand on m’a parlé du loup” à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

“Quand on m’a parlé du loup” à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande, 29 avril 2022, Sainte-Foy-la-Grande. “Quand on m’a parlé du loup” à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande

2022-04-29 – 2022-04-29

Sainte-Foy-la-Grande Gironde EUR 6 6 “Quand on m’a parlé du loup” par la Compagnie Les Astres Songeurs avec Guillaume Corbeau.

Le conteur, berger de son état, vous plongera au cœur de la forêt grâce à son recueil d’histoires variées : des histoires qui font peur, des histoires qui font rire, des histoires qui font pleurer, peut-être…

Tous ces contes mettent à l’honneur le personnage emblématique du Loup, tantôt bourreau, tantôt victime, tantôt même les deux à la fois. Du célébrissime Le petit chaperon rouge de Charles PERRAULT au plus ancien Le garçon qui criait au Loup d’Esope, en passant par des contes traditionnels périgourdins moins connus tels que La chèvre et le Loup, promenez-vous dans les bois tant que le Loup y est !

Sainte-Foy-la-Grande

