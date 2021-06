Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Quand naissent les montagnes Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accessible à partir de 15 ans Les chaînes de montagne se forment – très lentement- de la rencontre de plaques tectoniques en contexte de ‘convergence’. Mais leurs caractéristiques sont liées à une géodynamique et à une histoire propre à chacune d’elles. L’exposé propose de partir à la rencontre de ces monuments de la nature et de comprendre leur origine. Dès 15 ans. **Batiment**: – Salle 1 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Géosciences **Activités**: Animation, Exposés, Projection-Débat, Démonstration Quelle est l’origine de la formation des chaînes de montagnes ? Partons à la rencontre de ces monuments de la nature : Alpes, Himalaya, Cordillère des Andes… Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

