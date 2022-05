Quand mon coeur bat de toutes les couleurs, 29 juin 2022, .

Quand mon coeur bat de toutes les couleurs

2022-06-29 10:00:00 – 2022-06-29

Quand mon premier est tout guilleret, son cœur est jaune ensoleillé. Quand mon second se met en rage, son cœur explore en rouge orage. Quand mon troisième se sent tout triste, des larmes bleues coulent à ses yeux. Quand l’quatrième a très très peur, il fait tout noir à l’intérieur. Et quand le tout petit dernier a plein d’amour à partager, ça fait rose papoum rose papoum rose papoum !

La compagnie Les Chats Pitres vous présente son spectacle pour les tout-petits autour des émotions.

Quand mon premier est tout guilleret, son cœur est jaune ensoleillé. Quand mon second se met en rage, son cœur explore en rouge orage. Quand mon troisième se sent tout triste, des larmes bleues coulent à ses yeux. Quand l’quatrième a très très peur, il fait tout noir à l’intérieur. Et quand le tout petit dernier a plein d’amour à partager, ça fait rose papoum rose papoum rose papoum !

CDC Sauldre et Sologne

dernière mise à jour : 2022-01-18 par