Quand ma grand-mère avait des dents La Grange Limours Catégories d’évènement: Essonne

Limours

Quand ma grand-mère avait des dents La Grange, 20 mars 2022, Limours. Quand ma grand-mère avait des dents

La Grange, le dimanche 20 mars à 17:00

Entre émotion et humour, ce voyage au coeur de mes racines, traverse les générations en sinuant parmi des fragments autobiographiques et des contes, mêlant ainsi récits intimes et récits universels. Ce mélange des genres permet de faire écho à la mémoire collective. Ce spectacle est programmé dans le cadre du festival Méli-Mélo de Limours. Agenda source : [www.m-essonne.fr](https://www.m-essonne.fr)

Entrée 5€, sans réservation.

Récits de vie et contes entrelacés sur le chemin de les racines La Grange Place du gymnase Limours Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Limours Autres Lieu La Grange Adresse Place du gymnase Ville Limours lieuville La Grange Limours Departement Essonne

La Grange Limours Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limours/

Quand ma grand-mère avait des dents La Grange 2022-03-20 was last modified: by Quand ma grand-mère avait des dents La Grange La Grange 20 mars 2022 La Grange Limours Limours

Limours Essonne