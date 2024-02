Quand l’histoire se raconte en chansons au Château de Ventadour Moustier-Ventadour, lundi 12 août 2024.

Quand l’histoire se raconte en chansons au Château de Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze

Découverte en musique de l’histoire du Château de Ventadour, des Troubadours des 12è et 13è siècles. La naissance de la lyrique occitane à la cour des Ventadour et la vie de Bernart de Ventadorn par Olivier Payrat, musicien-chanteur et raconteur.

À 15h30. Tarifs 5€/adulte et 3 €/enfant, gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignement et réservation au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine accueil@tourisme-egletons.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 15:30:00

fin : 2024-08-12 17:00:00



