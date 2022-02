Quand l’histoire rend la parole aux femmes Médiathèque centre-ville, 8 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Quand l’histoire rend la parole aux femmes

Médiathèque centre-ville, le mardi 8 mars à 19:30

L’objectif de la conférence est de proposer un regard historique sur les femmes, leurs droits et leurs prérogatives en France depuis la Révolution, ainsi qu’interroger notre regard sur la place des femmes dans la société. Par Yannick Ripa, professeure à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et auteur d’un ouvrage remarqué chez Belin : Histoire féminine de la France : de la Révolution à la loi Veil (1789-1975) Au-delà de 10 min après le début de la conférence plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. COVID 19 : Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T19:30:00 2022-03-08T21:00:00