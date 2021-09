Saint-Jean-en-Royans Mécalixir Drôme, Saint-Jean-en-Royans “Quand l’Esprit des Lieux souffle sur Mécalixir” atelier d’écriture gratuit proposé par Anne Da Costa, auteure, sur le site Mécalixir Mécalixir Saint-Jean-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Mécalixir, le dimanche 19 septembre à 14:30

“Quand l’Esprit des Lieux souffle sur Mécalixir” Atelier d’écriture proposé et accompagné par Anne Da Costa, auteure, dans le cadre des journées du patrimoine du site Mécalixir, ancienne usine textile en cours de transformation-réhabilitation en lieu culturel et artistique. Matériel d’écriture apporté par les participants (de préférence un carnet ou un support rigide)

Sur inscription avant le dimanche 19 septembre 12h, 10 personnes maximum. Passe sanitaire obligatoire. Matériel d’écriture apporté par les participants (de préférence un carnet ou un support rigide)

"Quand l'Esprit des Lieux souffle sur Mécalixir", atelier d'écriture proposé et accompagné par Anne Da Costa, auteure sur le site Mécalixir
Mécalixir
105 impasse des Tisserands
26190 Saint-Jean-en-Royans
Drôme

