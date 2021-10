Vétrigne Vétrigne Territoire de Belfort, Vétrigne Quand les tomates rencontrent Wagner Vétrigne Vétrigne Catégories d’évènement: Territoire de Belfort

Vétrigne

Quand les tomates rencontrent Wagner 2021-11-11 – 2021-11-11 Médiathèque 54 grande rue

Vétrigne Territoire-de-Belfort Vétrigne EUR Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt.Face à cette situation, deux cousins font équipe avec les grand-mères du village pour planter les graines de tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par la musique de Wagner, censée encourager les tomates à pousser, ils parviennent à exporter aux quatre coins du monde des petits pots contenant des recettes à base de ces tomatesbiologiques. Le film suit les protagonistes de cette quête improbable,dans leurs efforts pour survivre et réaliser leurs rêves. À la fois drôle etdouce-amère, cette chronique nous rappelle l’importance de se réinventer en temps de crise et le pouvoir des relations humaines.

Sur réservation en ligne dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Vétrigne