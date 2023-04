Quand les robots s’inspirent de la biodiversité Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: île de France

Quand les robots s’inspirent de la biodiversité Maison Paris Nature, 7 mai 2023, Paris. Le dimanche 07 mai 2023

de 14h30 à 15h30

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

La nature est une véritable source d’inspiration pour les robots. Vous découvrirez comment un robot peut retrouver son chemin en mimant le comportement d’une fourmi ou se déplacer en s’adaptant à différents milieux comme le font certains animaux. Vous verrez aussi qu’un robot peut parfois être capricieux et qu’il ne fait pas toujours ce que l’on souhaite. Comment donc nous assurer de leur comportement ? En leur donnant certaines formes d’intelligences, qu’elles soient artificielles, en essaim ou sociales. Conférence scientifique à partir de 12 ans, présentée par Stéphane Fay, médiateur de l’unité informatique du Palais de la Découverte. La salle de conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://formulaires.paris.fr/formulaires/2239?deco=brand

