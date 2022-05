Quand les pratiques urbaines questionnent l’animalité Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale, 4 juin 2022, Fontainebleau.

Quand les pratiques urbaines questionnent l’animalité

Médiathèque de Fontainebleau, espace culturel La Charité Royale, le samedi 4 juin à 10:00

Cette table ronde porte sur les liens entre le street art et les différentes formes d’animalités figurées, suggérées et incarnées. L’échange, basé sur la transdisciplinarité et la diachronicité, permettra d’analyser la notion d’animalité dans le champ des pratiques urbaines de la fin du XIXe siècle à nos jours, d’en étudier les différentes facettes plastiques, conceptuelles et allégoriques et de réfléchir au pouvoir discursif et transgressif de la référence animale dans un discours politique formel.

_

Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale 15 rue Royale, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:30:00