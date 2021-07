Soissons Soissons Aisne, Soissons Quand les poules joueront du banjo Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Quand les poules joueront du banjo Soissons, 18 septembre 2021, Soissons. Quand les poules joueront du banjo 2021-09-18 19:00:00 – 2021-09-18

Soissons Aisne La compagnie des Plumés vous présente un spectacle loufoque, tendre et drôle (cirque, musique, clown, dressage,….)

Détails
Catégories d'évènement: Aisne, Soissons
Lieu Soissons
Ville Soissons