Quand les poules joueront du banjo à Courville 4 et 5 septembre 2021 Stade Jourdain – Courville/Eure, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Courville-sur-Eure.

Quand les poules joueront du banjo à Courville 4 et 5 septembre 2021

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Stade Jourdain – Courville/Eure

Un spectacle du Festival LA GRANDE BALADE, événement culturel porté par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche [[https://lagrandebalade.com/](https://lagrandebalade.com/)](https://lagrandebalade.com/) #lagrandebalade . ### Courville-sur-Eure Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 à 12h00 au Stade Jourdain rue des Canaux ### Pièce circassienne . 2 artistes, quelques poules, 1 dindon et 2 chiens **Compagnie des PLUMÉS** [www.compagniedesplumes.fr](https://www.compagniedesplumes.fr/) **Tout public** 35 min environ **La Compagnie des Plumés** vous présente un spectacle loufoque, tendre et drôle. Ils sont accompagnés de leurs belles Poulettes, de Gaspard le Dindon et de leurs Chiens malicieux. Vous allez assister à un concert des plus originaux où le chien joue du piano et le dindon chante. Et voilà que tout ce petit monde tente de vous faire un concert presque normal où tout se déroule comme prévu. Cependant chacun a ses humeurs et ses caprices… Alors, comme par magie tout le monde va se mettre à l’unisson grâce à des prouesses inattendues. _The show must go on… cocoricoooo._ **Artistes** : Diane Dugardet, Juan Cocho, des poulettes, un dindon et deux chiens. **Le + Poulomaton.** _Possibilité de se faire tirer le portrait avec l’une des vedettes, les poulettes !_ _Possibilité de pique-niquer sur place._

Gratuit

un spectacle loufoque, tendre et drôle par La Compagnie des Plumés (Un spectacle du Festival LA GRANDE BALADE)

Stade Jourdain – Courville/Eure rue des Canaux 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T12:00:00 2021-09-04T13:00:00;2021-09-05T12:00:00 2021-09-05T13:00:00