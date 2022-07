Quand les poules joueront du Banjo, 5 août 2022, .

Quand les poules joueront du Banjo



2022-08-05 – 2022-08-05

Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie des Plumés propose un spectacle de cirque, clown, musique et dressage.

Accompagnée de leurs belles Poulettes, de Gaspard le dindon et de leurs chiens malicieux, la Compagnie vous présente un spectacle loufoque, tendre et drôle, un concert des plus originaux où le chien joue du piano et où le dindon chante. Tout ce petit monde tente un concert presque normal où tout se déroule comme prévu. Mais chacun a ses humeurs et ses caprices… Alors, comme par magie tout le monde va se mettre à l’unisson grâce à des prouesses inattendues.

N’oubliez pas vos mouchoirs, car vous allez pleurer… de rire !!!

Crédit photo : Didier PALLAGÈS

