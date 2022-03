Quand les pollutions issues du transport maritime arrivent près de nos côtes Perros-Guirec, 4 juin 2022, Perros-Guirec.

Quand les pollutions issues du transport maritime arrivent près de nos côtes Perros-Guirec

2022-06-04 – 2022-06-04

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec

En balade ou en bateau, on peut observer toutes sortes de choses, flottantes ou échouées sur le littoral. Tout est transporté par voie maritime, du produit le plus inoffensif au plus dangereux, et peut être déversé dans le milieu marin suite à une perte de cargaison ou un accident en mer. Vigipol vous fera découvrir son réseau d’observateurs : les Vigipolites.

Dates : Samedi 4 juin et samedi 24 septembre à 10H

Durée 1h30

Infos pratiques :

– RDV à Maison du littoral

– Tout public

– Gratuit

– Chaussures de marche

– Réservation conseillée

Contact :

Maison du littoral 02 96 91 62 77 –

lamaisondulittoral@perros-guirec.com

Annulation possible en cas de très mauvais temps

lamaisondulittoral@perros-guirec.com +33 2 96 91 62 77

Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-03-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec