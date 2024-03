Quand les points photographiques convergent vers la ligne d’eau – Exposition photographique Porte des Allemands Metz, samedi 1 juin 2024.

Quand les points photographiques convergent vers la ligne d’eau – Exposition photographique Les photographies de Viviane Zenner (artiste photographe diplômée des B A de Metz) : parcours sur l’eau avec le champion de canoë-kayak , Damien Mantovani. 1 – 23 juin Porte des Allemands

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T14:00:00+02:00 – 2024-06-23T19:00:00+02:00

Un projet duo qui donne l’opportunité d’un dialogue poussé et qui accentue l’idée de « noyer » les pistes , et de répondre à une double géographie .

Porte des Allemands Boulevard André Maginot, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 87 68 25 02 La porte est un vestige de l’enceinte urbaine du XIIIe siècle, et avait une double fonction de pont et de porte fortifiée. Elle a connu différentes affectations et différentes périodes de restauration. À la fin du XIXe siècle, notamment, l’édifice a été transformé en élément médiéval, avec toute l’imagerie propre à cette période. C’est ainsi que la façade crénelée de l’édifice, souvent mise en exergue est due à l’architecte allemand Paul Tornow, qui intervint également sur la cathédrale Saint-Étienne durant la période de l’Annexion.

