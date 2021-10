Quand les peuples font les revues. “Sismographie des luttes”, une autre histoire critique et culturelle des XIXe et XXe siècles Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, 18 novembre 2021, Paris.

Pour le deuxième rendez-vous de la saison, le plateau de _L’art entre les lignes_ accueille Zahia Rahmani, écrivaine et historienne de l’art, autrice de _Sismographie des luttes_, un projet global consacré à l’histoire des revues critiques et culturelles non européennes. **Zahia Rahmani, Sismographie des luttes** Sismographie des luttes, ce sont deux volumes dédiés aux revues critiques et culturelles produites en dehors de l’Europe ou en situation diasporique aux XIXe et XXe siècles. Longtemps ignorées, ces revues ont pourtant constitué les épicentres d’expériences protéiformes, d’expressions politique et artistique en quête d’autonomie. Nées dans l’urgence et souvent en contexte colonial, portées par une ambition tant critique et politique qu’esthétique et littéraire, elles ont perpétué une inventivité graphique et scripturale dont il faut souligner la singularité. Elles font constamment irruption dans les luttes menées par des femmes et des hommes pour leur émancipation. Il était donc impérieux d’exhumer leurs archives et de documenter leur histoire. **Invités** – Zahia Rahmani (INHA) – Catherine Coquio (Université Paris-Diderot) – La librairie Petite Égypte sera présente pendant toute la rencontre pour présenter une sélection d’ouvrages en histoire de l’art. _**L’art entre les lignes**_**, le nouveau rendez-vous de l’INHA dédié aux livres d’art et d’histoire de l’art.** Au cœur de la salle Labrouste, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d’art L’Œil, recevra l’auteur ou l’autrice d’une parution récente et deux invités (artistes, personnalités du monde des musées ou de l’université, éditeurs ou éditrices…) pour débattre du sujet du livre et des grandes questions qu’il soulève. Chaque rendez- vous sera ponctué d’interludes de lecture à voix haute et d’une chronique « coup de cœur », réalisée par un jeune chercheur ou une jeune chercheuse en histoire de l’art. Avec _L’art entre les lignes_, l’INHA entend soutenir et valoriser le monde de l’édition d’art et d’histoire de l’art. Cette série de cinq rendez-vous annuels mettra en lumière des ouvrages scientifiques, des essais, des catalogues d’exposition mais aussi des livres jeunesse, des bandes dessinées et des romans. Ces rendez-vous seront aussi l’occasion de fédérer les éditeurs et les éditrices en histoire de l’art et de faire découvrir la discipline, sa diversité et son dynamisme, au plus grand nombre. Entrée libre, dans la limite des places disponibles, sur présentation d’un pass sanitaire valide. **Un événement retransmis en direct sur inha.fr**

