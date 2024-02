QUAND LES PERRIÈRES INSPIRENT LES ÉLÈVES DES BEAUX-ARTS Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou, samedi 6 avril 2024.

Plusieurs étudiants et leurs professeurs de l’École Supérieure d’Arts et de Design TALM-Angers exposent leurs travaux, accompagné de l’artiste Jack TEZAM.

Après plusieurs périodes d’immersion dans les caves cathédrales des Perrières une douzaine d’étudiants de l’École Supérieure d’Arts et de Design TALM-Angers, encadrés de leurs professeurs Grégory Markovic et Jean-Benoît Vétillard, exposent les travaux que les lieux leur ont inspiré. Tout d’abord accompagné de l’artiste Jack TEZAM lors d’un workshop en mars, les œuvres seront installées dans l’espace Bernard Tobie au Mystère des Faluns. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire Laurent.Aubineau@doue-en-anjou.fr

