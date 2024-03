QUAND LES ORPELLIÈRES SE RÉVEILLENT MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan, jeudi 11 avril 2024.

Durant le temps d’une visite encadrée par Charlotte, profitez du calme des Orpellières. Découvrez cette magnifique réserve naturelle, son histoire et sa faune et flore très riche au lever du jour.

Une collation sucrée vous attendra à la fin de la visite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 10:00:00

fin : 2024-04-11

Chemin de mer et soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

