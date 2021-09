La Couture-Boussey Le Musée des Instruments à vent Eure, La Couture-Boussey Quand les mots sont joués (atelier famille) Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Catégories d’évènement: Eure

Le Musée des Instruments à vent, le samedi 30 octobre à 10:30

Lorsqu’un poème et un tableau deviennent musique, vous obtenez _La Danse macabre, op. 40_ et _Le Rouet d’Omphale, op. 31_. Avec cet atelier, le musée vous emmène à la découverte des deux poèmes symphoniques de Camille Saint-Saëns. Réservation au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr)

Gratuit, sur réservation

Atelier famille Le Musée des Instruments à vent 2, rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey Eure

2021-10-30T10:30:00 2021-10-30T12:00:00

