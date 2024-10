QUAND LES MATHS ET LA GÉOMÉTRIE S’INVITENT DANS L’ART PAR KZO MEDIATHEQUE LA RUCHE Seysses, mardi 5 novembre 2024.

QUAND LES MATHS ET LA GÉOMÉTRIE S’INVITENT DANS L’ART PAR KZO MEDIATHEQUE LA RUCHE Seysses Haute-Garonne

QUAND LES MATHS ET LA GÉOMÉTRIE S’INVITENT DANS L’ART PAR KZO

Découvrez l’exposition “Quand les maths et la géométrie s’invitent dans l’art” par KZO!

KZO, de son vrai nom Jean Paul CAZAUX, présente des œuvres originales apparentées à l’Art Optique, principalement en noir et blanc (encre de chine) et parfois colorées avec de la peinture pour vitrail. Créativité mentale, tracé précis par la maîtrise des outils de calculs, Kzo dépoussière les mathématiques à travers l’Art !

Tout public | Gratuit .

Début : 2024-11-05 09:00:00

fin : 2024-11-30 12:00:00

Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie culture@mairie-seysses.fr

