Quand les mangas de sports racontent l'histoire du Japon

Le Temps des Cerises, le dimanche 21 novembre à 17:00

Le Temps des Cerises, le dimanche 21 novembre à 17:00

À travers les mangas de sport se lit en creux une histoire des changements sociaux à l’oeuvre au Japon, depuis les années 1960 à nos jours. Par Laurent Lefebvre, journaliste spécialisé manga et co-auteur de l’ouvrage Histoire(s) du Manga Moderne.

Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T19:00:00

