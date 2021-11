Wattrelos Bibliothèque Municipale (Centrale) Nord, Wattrelos Quand les grands-enfants lisent aux plus petits Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Quand les grands-enfants lisent aux plus petits Bibliothèque Municipale (Centrale), 22 décembre 2021, Wattrelos. Quand les grands-enfants lisent aux plus petits

Bibliothèque Municipale (Centrale), le mercredi 22 décembre à 10:30

Venez écouter les belles histoires des résidents de l’Ehpad Emeraude de Wattrelos.

Entrée gratuite

Heure du conte intergénérationnelle sur le thème de Noël. Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Bibliothèque Municipale (Centrale) Adresse 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos