Quand les forêts murmurent Auditorium Rennes, mardi 16 avril 2024.

Événement des Champs Libres Mardi 16 avril, 20h30 1

Du 2024-04-16 20:30 au 2024-04-16 22:30.

Depuis l’Antiquité et jusqu’à très récemment, on a réservé le privilège de la sensibilité et de la communication aux êtres humains. Mais récemment, la recherche est venue bouleverser cette vision. Se pourrait-il que les arbres des forêts se murmurent des messages secrets ? Avec Catherine Lenne, enseignante-chercheuse en Botanique et docteure en physiologie des plantes.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine