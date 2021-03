Aurignac Musée de l'aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Quand les femmes se mêlent de préhistoire Musée de l’aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

_**Les Pyrénées ont joué un rôle majeur dans la recherche en préhistoire dès la fin du XIXe siècle. De grands noms s’y sont succédé, tels Edouard Lartet, Emile Cartailhac, Edouard Piette, le Comte Henri Bégouën, l’abbé Henri Breuil ou encore Louis Méroc. Qu’en est-il des femmes dans cette discipline naissante ?**_

Moins nombreuses et plus discrètes, elles ne sont pas souvent mises en valeur. Nous saisissons l’occasion de cette conférence, à quelques jours de la journée internationale pour les droits des femmes, pour évoquer leur rôle dans les découvertes effectuées dans la région d’Aurignac et de Montmaurin-Lespugue. Amélie Vialet est paléo-anthropologue, Maîtresse de Conférence au Muséum national d’Histoire naturelle. Tout public

