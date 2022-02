Quand les femmes des uns font le bonheur des autres Compiègne, 3 mars 2022, Compiègne.

Quand les femmes des uns font le bonheur des autres Compiègne

2022-03-03 – 2022-03-03

Compiègne Oise

18

Quand le copain de ma femme devient mon meilleur copain !

Un homme en colère, convaincu que sa femme le trompe, s’invite de force dans l’appartement de l’amant présumé. Il n’a pas l’intention de jouer le dindon de la farce et compte bien surprendre les deux amants dans cette garçonnière qui sera le décor unique de toute la pièce. Que se passe-t-il lorsque deux hommes sont les amants de la même femme ? On peut s’attendre à ce que leur rencontre soit explosive ; pourtant dans cette comédie c’est tout le contraire : au lieu d’un choc, on assiste à une vraie rencontre qui va déboucher sur une réelle amitié.

romain@letheatreamoustaches.com +33 6 58 88 06 28 https://letheatreamoustaches.com/programmation/quand-les-femmes-des-uns-font-le-bonheur-des-autres

Quand les femmes des uns font le bonheur des autres

Compiègne

