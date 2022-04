Quand les fanfares… Salon-de-Provence, 11 juin 2022, Salon-de-Provence.

Quand les fanfares… Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-11 23:00:00 23:00:00 Montée Du Puech Château de l’Empéri

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

Ambiance cuivrée…Venez, écoutez, voyez!

Beaucoup de musique : le matin on vous réveille en fanfare dans les rues du centre ville – on y revient vers 16 h00 pour voir s’il y fait toujours chaud… On se rejoint au château vers 18h27 pour ouvrir la soirée.

C’est quoi les morceaux communs… Des morceaux que tous les fanfarons jouent dans le même ordre au même moment…ensemble…ça sonne ça résonne, ça fait du bien!

Et si toi aussi tu souffles dans quelque chose… Viens avec nous, on mettra vite les partitions en ligne!!! Viens!!!! On te fera une place! Et puis ça commence, pour de vrai!!!!!!! Chaque fanfare a 40 minutes pour cuivrer à mort!!!!!!!!!! Te faire danser et sourire!!!! Du concentré de bonheur!!!! On s’accroche, huit fanfares passeront, dans des styles différents…8 fois 40 minutes de bonheur…C’est ÉNORME!!!!!!!!! Évidemment pour résister à tout ça il y a une buvette et des food truck… En attendant on vous envoie des paillettes!

Ambiance cuivrée…Venez, écoutez, voyez!

Beaucoup de musique : le matin on vous réveille en fanfare dans les rues du centre ville – on y revient vers 16 h00 pour voir s’il y fait toujours chaud… On se rejoint au château vers 18h27 pour ouvrir la soirée

Ambiance cuivrée…Venez, écoutez, voyez!

Beaucoup de musique : le matin on vous réveille en fanfare dans les rues du centre ville – on y revient vers 16 h00 pour voir s’il y fait toujours chaud… On se rejoint au château vers 18h27 pour ouvrir la soirée.

C’est quoi les morceaux communs… Des morceaux que tous les fanfarons jouent dans le même ordre au même moment…ensemble…ça sonne ça résonne, ça fait du bien!

Et si toi aussi tu souffles dans quelque chose… Viens avec nous, on mettra vite les partitions en ligne!!! Viens!!!! On te fera une place! Et puis ça commence, pour de vrai!!!!!!! Chaque fanfare a 40 minutes pour cuivrer à mort!!!!!!!!!! Te faire danser et sourire!!!! Du concentré de bonheur!!!! On s’accroche, huit fanfares passeront, dans des styles différents…8 fois 40 minutes de bonheur…C’est ÉNORME!!!!!!!!! Évidemment pour résister à tout ça il y a une buvette et des food truck… En attendant on vous envoie des paillettes!

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de Provence