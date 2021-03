Quand les collégiens s’engagent contre les discriminations à travers le cinéma Collège Henri Fabre,13127 Vitrolles, 12 mars 2021-12 mars 2021, Vitrolles.

Quand les collégiens s’engagent contre les discriminations à travers le cinéma

du vendredi 12 mars au vendredi 9 avril à Collège Henri Fabre, 13127 Vitrolles

Cette action audiovisuelle propose de sensibiliser et d’impliquer des élèves du collège Henri Fabre (Vitrolles) sur la problématique du racisme et des discriminations, en complémentarité des programmes scolaires menées par les équipes enseignantes. Nous proposons un programme pédagogique assurant à la fois une initiation à la réalisation audiovisuelle encadrée et permettant l’implication active des élèves dans l’assimilation des enjeux de la thématique. Nos séances d’ateliers permettront de questionner les élèves sur leurs représentations du racisme et de ses différentes formes, de leur apporter un éclairage sur la problématique, d’appréhender les enjeux de l’expression audiovisuelle et de comprendre les impacts de la diffusion publique. Nous développerons ainsi un cadre d’apprentissage et d’expression, favorisant la compréhension des apports théoriques par la production de créations audiovisuelles, destinée à partager des messages préventifs auprès d’autres élèves et être diffusée publiquement. Ce cycle d’ateliers intégre notre action Quand les collégiens s’engagent contre les discriminations à travers le cinéma, la production réalisée sera présentée dans le cadre d’une séance de cinéma publique au cinéma _Les Lumières_, en présence des autres établissements partenaires.

Elèves de 4ème et 3ème des établissements partenaires

Cycle d’ateliers d’initiation à la réalisation audiovisuelle autour de la thématique du racisme et des discriminations (Collège Henri Fabre)

Collège Henri Fabre,13127 Vitrolles 65 Boulevard Paul Guigou, 13127 vitrolles Vitrolles



